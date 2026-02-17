¿Cuándo se transmite el Festival de Comedia 2026? Lo que tienes que saber sobre el evento de Chilevisión - Chilevisión

Continuando con la senda de ser el canal de los festivales en Chile, Chilevisión confirmó en sus pantallas de imperdible emisión del Festival de Comedia.

El evento que busca sacar carcajadas en todos los hogares del país se suma a la nutrida parilla de certámenes para no perderse los mejores espectáculos del verano 2026.

Cuándo es el Festival de Comedia en Chilevisión

La cita para el Festival de Comedia en Chilevisión será a partir del sábado 21 de febrero, continuando los días 22, 23, 27 y 28 del mismo mes, además del 1 de marzo.

Si bien se trata de un evento en vivo, también será transmitido por las pantallas de nuestro canal y sus plataformas digitales.

¡Quédate atenta y atento a más detalles de este inédito show! Y descubre ACÁ la parrilla de artistas confirmada.