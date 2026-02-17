 Festival de Comedia 2026: Revisa quiénes son los humoristas confirmados para el espectáculo en vivo de CHV - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Festival de Comedia 2026: Revisa quiénes son los humoristas confirmados para el espectáculo en vivo de CHV

Chilevisión se prepara para llenar tus noches de humor con seis jornadas donde se lucirá el talento nacional. Descubre a continuación los humoristas que conforman la parrilla.

Martes 17 de febrero de 2026 | 13:32

Chilevisión, el canal oficial de los festivales, se tomó la misión de hacer reír a todo Chile con la primera edición de su Festival de Comedia, un espectáculo imperdible que promete humor para toda la familia.

Quiénes participarán en el Festival de Comedia de Chilevisión

Desde este sábado 21 de febrero, Chilevisión transmitirá en vivo un nuevo acontecimiento de los festivales veraniegos con grandes personajes nacionales.

Revisa a continuación el listado de los encargados de sacarle carcajadas a las y los chilenos en este inédito evento:

  • Bombo Fica 
  • Dino Gordillo 
  • Mauro Palma 
  • Claudio Michaux 
  • Rodrigo González 
  • Coronel Valverde 
  • Atletas de la risa
  • Rossy Rossy 
  • Nico Pontigo 
  • Gaby Del Río 
  • Bodoque 
  • Señor Kampos 
  • Lady Garfia 
  • Gon Trujillo 
  • Joche Vidal
  • Lis la cubana
Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

¿Cómo obtener entradas gratis para el Festival de Comedia 2026 en Chilevisión? Descúbrelo acá

¿Cuándo se transmite el Festival de Comedia 2026? Lo que tienes que saber sobre el evento de Chilevisión
Publicidad
Publicidad