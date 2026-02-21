 Dos menores de edad mueren ahogados tras ser arrastrados por el Río Rapel en Santo Domingo - Chilevisión
21/02/2026 11:44

Dos menores de edad mueren ahogados tras ser arrastrados por el Río Rapel en Santo Domingo

Las víctimas se encontraban con otras tres personas que también fueron arrastradas por el caudal, sin embargo, estas lograron ser rescatadas.

Publicado por Josefina Vera

Dos menores de edad, de 15 y 16 años, perdieron la vida tras ir a vacacionar al sector Horizonte del Mar, en la comuna de Santo Domingo, luego de ser arrastrados por el caudal del Río Rapel.

El hecho ocurrió al medio día del pasado jueves, cuando Bomberos de la comuna recibió la llamada de auxilio por cinco personas que no podían salir del agua.

Qué se sabe sobre la muerte de los menores de edad en Santo Domingo

Con la llegada de personal de emergencia y la activación del protocolo de rescate, se logró salvar a tres de las cinco personas en peligro.

Sin embargo, tras dos horas de búsqueda, en donde pescadores locales y vecinos también ayudaron en el rescate, se logró dar con los cuerpos inertes de los adolescentes.

Según consignó Radio Bíobio, el comisario Mauricio Poblete, jefe (s) de la Brigada de Homicidios de San Antonio, indicó que "no se encontraron lesiones atrubuibles a la participación de terceras personas" en los jóvenes.

Ante esto, las autoridades hicieron el llamado a no bañarse en ríos y sectores donde el caudal sea elevado, para evitar posibles accidentes.

