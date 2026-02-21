 Detienen a sujeto que mató a apuñaladas a pareja de su exnovia en San Ramón - Chilevisión
Minuto a minuto
Aumentan a seis las víctimas fatales en tragedia de Renca: Confirman dos nuevos fallecidos tras explosión Dos menores de edad mueren ahogados tras ser arrastrados por el Río Rapel en Santo Domingo Sismo sacudió el centro sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro Detienen a sujeto que mató a apuñaladas a pareja de su exnovia en San Ramón ¿Cómo pasó la tragedia en Renca? Así es la peligrosa y fatídica curva donde ocurrió el impacto
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/02/2026 08:15

Detienen a sujeto que mató a apuñaladas a pareja de su exnovia en San Ramón

Aparentemente, el atacante era amigo de años de la víctima, hasta que lo descubrió con su expareja.

Publicado por Josefina Vera

La tarde de este viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención del hombre que mató a la pareja actual de su exnovia, el pasado 16 de febrero en San Ramón.

Víctima y victimario habrían sido amigos de años, sin embargo, luego de que el acusado llegara a la casa de su colega y se encontrara a su expareja en el lugar, discutieron hasta que sacó un arma cortopunzante para atacarlo.

Qué se sabe sobre la detención del sujeto 

El inspector Kevin Rojas Bustamante, de la Brigada de Homicidios (BH) Sur, indicó que la detención del acusado se produjo en la comuna de La Cistena, hasta donde llegó personal de investigaciones para capturarlo "en virtud de su responsabilidad en el delito de homicidio con arma cortante ocurrido el día 16 de febrero del presente año en la comuna de San Ramón".

Respecto a cómo se originó el altercado fatal, detalló que "ese día el imputado llegó al domicilio de la víctima, lugar donde sostuvieron una discusión", hasta que el acusado le propinó alrededor de 10 puñaladas a su amigo.

Si bien la víctima logró ser llevada por sus vecinos a un centro asistencial, terminó falleciendo producto de la gravedad de sus lesiones.

Por esto es que se indicó que el detenido será puesto a disposición de tribunales para su control de detención y formalización durante la jornada de este sábado.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Nueva alza de pasaje del transporte público de Santiago: Así quedarán todas las tarifas según horarios

Lo último

Lo más visto

Dos menores de edad mueren ahogados tras ser arrastrados por el Río Rapel en Santo Domingo

Las víctimas se encontraban con otras tres personas que también fueron arrastradas por el caudal, sin embargo, estas lograron ser rescatadas.

21/02/2026

Aumentan a seis las víctimas fatales en tragedia de Renca: Confirman dos nuevos fallecidos tras explosión

Se trata de dos personas de sexo femenino. En el nuevo reporte se indicó que otras 14 personas siguen en riesgo vital.

21/02/2026

Karol Lucero posa en motos de agua robadas en Algarrobo y alerta a verdaderos dueños

El locutor desconocía que la moto acuática no pertenecía a quien las arrendaba.

21/02/2026

“No estaban en la lista”: Revelan pareja que habría sido invitada a última hora en reemplazo de Américo y Yamila Reyna

En conversación con Chilevisión, Cecilia Gutiérrez dio detalles de esta pareja que no estaba en la lista de invitados a la ceremonia.

21/02/2026