Detienen a sujeto que mató a apuñaladas a pareja de su exnovia en San Ramón - Chilevisión

Aparentemente, el atacante era amigo de años de la víctima, hasta que lo descubrió con su expareja.

La tarde de este viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención del hombre que mató a la pareja actual de su exnovia, el pasado 16 de febrero en San Ramón.

Víctima y victimario habrían sido amigos de años, sin embargo, luego de que el acusado llegara a la casa de su colega y se encontrara a su expareja en el lugar, discutieron hasta que sacó un arma cortopunzante para atacarlo.

Qué se sabe sobre la detención del sujeto

El inspector Kevin Rojas Bustamante, de la Brigada de Homicidios (BH) Sur, indicó que la detención del acusado se produjo en la comuna de La Cistena, hasta donde llegó personal de investigaciones para capturarlo "en virtud de su responsabilidad en el delito de homicidio con arma cortante ocurrido el día 16 de febrero del presente año en la comuna de San Ramón".

Respecto a cómo se originó el altercado fatal, detalló que "ese día el imputado llegó al domicilio de la víctima, lugar donde sostuvieron una discusión", hasta que el acusado le propinó alrededor de 10 puñaladas a su amigo.

Si bien la víctima logró ser llevada por sus vecinos a un centro asistencial, terminó falleciendo producto de la gravedad de sus lesiones.

Por esto es que se indicó que el detenido será puesto a disposición de tribunales para su control de detención y formalización durante la jornada de este sábado.