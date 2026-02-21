 Joven de 22 años muere baleado durante riña en partido de fútbol en Pudahuel - Chilevisión
Minuto a minuto
“¿Por qué señor nos haces sufrir?”: Familia confirma muerte de pareja que iba en moto durante explosión en Renca Aumentan a seis las víctimas fatales en tragedia de Renca: Confirman dos nuevos fallecidos tras explosión Dos menores de edad mueren ahogados tras ser arrastrados por el Río Rapel en Santo Domingo Sismo sacudió el centro sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro Detienen a sujeto que mató a apuñaladas a pareja de su exnovia en San Ramón
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/02/2026 07:39

Joven de 22 años muere baleado durante riña en partido de fútbol en Pudahuel

La víctima fue encontrada al interior de su vehículo cuando empezó la riña entre las personas que estaban jugando a la pelota.

Publicado por Josefina Vera

La madrugada de este sábado, la Fiscalía ECOH se trasladó hasta la comuna de Pudahuel para investigar la muerte de un sujeto al interior de un vehículo, producto de un impacto de bala.

De acuerdo con información de los investigadores, la víctima habría sido atacada durante una violenta riña en medio de un partido de fútbol, en donde los jugadores terminaron sacaron armas de fuego y alcanzaron a este hombre.

Qué se sabe del fallecido en Pudahuel

El comisario Mauricio Martínez, de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana, indicó que la persona fallecida es "de sexo masculino de 22 años, de nacionalidad chilena". 

Respecto a cómo murió, detalló que "al examen médico externo que se le hizo al cadáver, este presentaba una lesión a nivel facial sin salida de proyectil", haciéndolo que perdiera la vida al instante.

Sobre cómo se originó todo, el fiscal ECOH Daniel Schachermayer expresó que "con posterioridad a un partido que se llevó a cabo en una multicancha de Pudahuel, hubo un altercado entre distintas personas y se efectuaron disparos, uno de los cuales impactó a una persona de sexo masculino que se encontraba adentro de un vehículo". 

Si bien se constantó que la víctima no era del sector y no presentaba antecedentes penales, se desconoce la identidad de quien le disparó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Nueva alza de pasaje del transporte público de Santiago: Así quedarán todas las tarifas según horarios

Lo último

Lo más visto

Dos menores de edad mueren ahogados tras ser arrastrados por el Río Rapel en Santo Domingo

Las víctimas se encontraban con otras tres personas que también fueron arrastradas por el caudal, sin embargo, estas lograron ser rescatadas.

21/02/2026

Aumentan a seis las víctimas fatales en tragedia de Renca: Confirman dos nuevos fallecidos tras explosión

Se trata de dos personas de sexo femenino. En el nuevo reporte se indicó que otras 14 personas siguen en riesgo vital.

21/02/2026

Karol Lucero posa en motos de agua robadas en Algarrobo y alerta a verdaderos dueños

El locutor desconocía que la moto acuática no pertenecía a quien las arrendaba.

21/02/2026

“No estaban en la lista”: Revelan pareja que habría sido invitada a última hora en reemplazo de Américo y Yamila Reyna

En conversación con Chilevisión, Cecilia Gutiérrez dio detalles de esta pareja que no estaba en la lista de invitados a la ceremonia.

21/02/2026