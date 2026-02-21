Joven de 22 años muere baleado durante riña en partido de fútbol en Pudahuel - Chilevisión

La víctima fue encontrada al interior de su vehículo cuando empezó la riña entre las personas que estaban jugando a la pelota.

La madrugada de este sábado, la Fiscalía ECOH se trasladó hasta la comuna de Pudahuel para investigar la muerte de un sujeto al interior de un vehículo, producto de un impacto de bala.

De acuerdo con información de los investigadores, la víctima habría sido atacada durante una violenta riña en medio de un partido de fútbol, en donde los jugadores terminaron sacaron armas de fuego y alcanzaron a este hombre.

Qué se sabe del fallecido en Pudahuel

El comisario Mauricio Martínez, de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana, indicó que la persona fallecida es "de sexo masculino de 22 años, de nacionalidad chilena".

Respecto a cómo murió, detalló que "al examen médico externo que se le hizo al cadáver, este presentaba una lesión a nivel facial sin salida de proyectil", haciéndolo que perdiera la vida al instante.

Sobre cómo se originó todo, el fiscal ECOH Daniel Schachermayer expresó que "con posterioridad a un partido que se llevó a cabo en una multicancha de Pudahuel, hubo un altercado entre distintas personas y se efectuaron disparos, uno de los cuales impactó a una persona de sexo masculino que se encontraba adentro de un vehículo".

Si bien se constantó que la víctima no era del sector y no presentaba antecedentes penales, se desconoce la identidad de quien le disparó.