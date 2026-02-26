 Jonas Brothers vuelve a Chile con nueva gira: Conoce fecha, lugar, precios y cómo comprar entradas - Chilevisión
26/02/2026 15:32

Jonas Brothers vuelve a Chile con nueva gira: Conoce fecha, lugar, precios y cómo comprar entradas

Vuelve el conjunto de hermanos más famosos. Conoce dónde y cuándo será su único show en nuestro país y entérate de la venta de entradas.

Publicado por Lisette Pérez

¡Atención, Jonáticas! Jonas Brothers vuelve a Chile luego de dos años de espera, y presentarán un único show para promocionar su nuevo álbum 'Greetings from Your Hometown'.

El trío de hermanos ya se ha presentado anteriormente en nuestro país en 2009, Viña 2013 y en 2024. Este nuevo show incluirá sus desde sus clásicos éxitos, hasta los hits de su más reciente disco.

¿Cuándo y dónde se presentará Jonas Brothers?

Joe, Nick y Kevin Jonas, se presentarán en Santiago el próximo domingo 10 de mayo, en el Movistar Arena.

La gira comenzó en la ciudad natal de los artistas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, pero ahora traerán su música a sudamérica.

¿Cómo comprar entradas para Jonas Brothers en Chile?

La preventa exclusiva para clientes Entel, o para quienes paguen con tarjeta Santander comenzará este martes 3 de marzo a las 11:00 horas.

Mientras que la venta de entradas general, comenzará el jueves 5 de marzo, también a las 11:00 horas.

Ambas opciones podrán comprarse en la página de Puntoticket, y los precios van desde los $43.988 a los $171.915.

Lista de precios, con cargo por servicio y descuento

  • Acompañante movilidad reducida: $52.988
  • Movilidad reducida: $52.988
  • Tribuna: $52.988
  • Platea Alta: $64.763
  • Cancha General: $76.538
  • Platea Baja: $89.490
  • Cancha Frontal: $113.040
  • Platea Royal: $148.365
  • Platea Zafiro: $171.915

