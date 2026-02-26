¿Lo notaste? Mon Laferte sorprendió a Rafael Araneda con comentario que dijo sin micrófono en Viña 2026 - Chilevisión

Antes de recibir el máximo galardón del certamen, la Gaviota de Platino, la cantante y compositora saludó al animador pero, antes de dar un abrazo, alejó el micrófono de sí y le hizo un comentario.

Con un arrollador éxito regresó Mon Laferte al Festival de Viña del Mar. A lo largo de 15 canciones, la cantante chilena hizo un repaso de sus grandes éxitos y también de su aclamado último disco, Femme Fatale, lanzado a fines de octubre de 2025 que le valió hastala Gaviota de Platino.

Sin embargo, momentos antes del emocionante momento que ocurrió pasadas las 23:00 horas de este jueves, Laferte protagonizó un llamativo momento con el conductor del certamen, Rafael Araneda.

Esto ocurrió cuando el animador subió al escenario junto a su compañera, Karen Doggenweiler, para entregar el primer premio de la noche, la gaviota de Oro.

La compositora primero abrazó a la animadora y, detras de ella, le siguió Araneda.

En ese momento Mon lo saludó con un enérgico abrazo, pero antes, lo miró de pies a cabeza y le dijo al oído, alejando el micrófono de ella: "¡Qué elegante!".

Se trata de la segunda actuación de la cantautora en el escenario de la Quinta Vergara, luego de su histórico y conmovedor debut en 2017, cuando Tu Falta de Querer se convertía en el mastodóntico hit continental que es hoy en día.

Ahora la cantante nuevamente repitió el éxito que la catapultó como uno de los shows más recordados de aquella edición, y en esta ocasión no solo se llevó las gaviotas de Oro y Plata, sino también el máximo galardón del festival: la Gaviota de Platino.