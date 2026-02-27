 “Mentira, traición e ingratitud”: Yamila Reyna repasó a Américo en íntima publicación - Chilevisión
27/02/2026 00:34

“Mentira, traición e ingratitud”: Yamila Reyna repasó a Américo en íntima publicación

La actriz rompió su silencio y ahondó en el cómo ha enfrentado su separación con el cantante. "Aceptando que hoy estoy en el suelo, y reconocerlo para desde ahí comenzar a levantarme", expresó.

Publicado por CHV Noticias

A dos semanas de su ruptura con Américo tras una denuncia por violencia intrafamiliar, Yamila Reyna compartió una extensa reflexión en redes sociales donde sinceró cómo ha enfrentado el complejo proceso que atraviesa.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y comediante confesó que "tengo el alma y el corazón roto, porque soy de las que pensaba que el amor es más fuerte, que el amor todo lo puede". "La desilusión de que no es así es desvastador", expresó.

Según dijo, "podría hacerme la fuerte y decir bonitas frases armadas de empoderamiento", sin embargo, explicó que optó por "vivir las emociones para entender y sobre todo aceptar".

"Imagínate creer en la palabra y en el corazón de alguien y decidís entregarte a ojos cerrados con lo mejor que has construido de vos y te das cuenta que esas palabras y acuerdos no solo no se cumplen, si no que están empolvadas de mentira, traición e ingratitud…", escribió.

"¿Pero cómo lo hago para seguir?, preguntó Yamila, para seguir con la respuesta: "Mirando mis partes rotas, aceptando que hoy estoy en el suelo, y reconocerlo para desde ahí comenzar a levantarme", contestó.

"Y todo ese gran amor que me quedó de quien no lo valoró", continuó, "uniré todas mis pedacitos para volver a ser yo, a la que extraño tanto", declaró en el emotivo post.

