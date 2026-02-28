 Fran Maira reaparece en redes rezando por motorista atropellado: "Recurro a ti..." - Chilevisión
Minuto a minuto
Reportan sismo al norte de Chile: Revisa la magnitud y epicentro EXCLUSIVO | Revelan registro inédito del homicidio frustrado a carabinero en 2022 por reo fugado Cae El Morocha: Delincuente sembró el pánico con secuestros y torturas en San Vicente Fuga en comisaría: Detenido escapó desde el interior de un calabozo en Las Condes Siete reos de Punta Peuco iniciaron huelga de hambre: Acusan malas condiciones y deterioro del recinto
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/02/2026 10:50

Fran Maira reaparece en redes rezando por motorista atropellado: "Recurro a ti..."

El padre de la cantante también hizo un llamado a orar por la vida de Mayerson Zapata, quien aún se encuentra internado tras el choque.

Publicado por Josefina Vera

Este viernes la artista y ex chica reality, Francisca Maira, reapareció en las redes tras el accidente de tránsito que protagonizó hace un par de días y que mantiene al conductor de una motocicleta hospitalizado.

Pidiendo por la salud de Mayerson Zapata, nombre de la víctima, tanto la cantante como el padre de esta hicieron un llamado a orar.

La ex participante de Gran Hermano Chile compartió en su cuenta de Instagram una oración de la Virgen del Carmen.

"Tú que miras con ojos de particular bondad a quien viste tu santo escapulario, recurro a ti en este momento para pedirte por Mayerson Zapata, para que Dios obre con su gloria divina su recuperación total", es parte de la oración que escribió Maira.

A la publicación llegaron más de 4 mil personas a enviarle apoyo a la cantante y a orar por la víctima del choque"Mucha fuerza, Fran" y "fuerza Fran y a la familia de él y la tuya", le escribieron algunos.

Por su parte, Alejandro Maira, padre de la cantante, también dedicó una oración por el motorista que se mantiene hospitalizado tras el atropello.

Con velas y flores en el altar de su madre, el hombre pide por la vida de Mayerson y su pronta recuperación.

"Madre querida, tengo la certeza que desde el cielo estás intercediendo ante nuestro Señor y la Virgen por la recuperación total de Mayerson. Desde aquí también tu hijo y tus nietas estamos rezando para que todo salga bien", escribió en sus redes sociales.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Nuevo pago del Aporte Familiar Permanente: Revisa con tu RUT si recibes el ex Bono Marzo el lunes

Lo último

Lo más visto

Video | Registran intensa pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda en conocida fiesta en Viña

Los involucrados debieron ser separados para no llegar a los golpes en medio de todos los participantes de la Bresh.

28/02/2026

“Una jugada chueca”: Comediante acusó a Joche Vidal de copiar sketch de su rutina y él contestó

A través de un video que publicó en Instagram, Sebastián Parra aseguró que el humorista que debutó hace unos días en el Festival de Comedia plagió un segmento que él venía mostrando hace años en sus rutinas.

28/02/2026

Quién fue Galee Galee, el chileno al que Pablo Chill-E le dedicó un minuto de silencio en Viña 2026

Con un mural dedicado a sus amigos fallecidos, Pablo Chill-E homenajeó a sus colegas de la música urbana chilena.

28/02/2026

“¡No me interrumpa!”: Pastor Rocha frenó en seco a Rafael Araneda en plena celebración en Viña 2026

El comediante había terminado su rutina y estaba agradeciendo los premios que le dio el público cuando fue interrumpido por el animador. Sin embargo, él no alcanzó a terminar cuando recibió un chiste de vuelta.

28/02/2026