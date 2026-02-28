Fran Maira reaparece en redes rezando por motorista atropellado: "Recurro a ti..." - Chilevisión

El padre de la cantante también hizo un llamado a orar por la vida de Mayerson Zapata, quien aún se encuentra internado tras el choque.

Este viernes la artista y ex chica reality, Francisca Maira, reapareció en las redes tras el accidente de tránsito que protagonizó hace un par de días y que mantiene al conductor de una motocicleta hospitalizado.

Pidiendo por la salud de Mayerson Zapata, nombre de la víctima, tanto la cantante como el padre de esta hicieron un llamado a orar.

La ex participante de Gran Hermano Chile compartió en su cuenta de Instagram una oración de la Virgen del Carmen.

"Tú que miras con ojos de particular bondad a quien viste tu santo escapulario, recurro a ti en este momento para pedirte por Mayerson Zapata, para que Dios obre con su gloria divina su recuperación total", es parte de la oración que escribió Maira.

A la publicación llegaron más de 4 mil personas a enviarle apoyo a la cantante y a orar por la víctima del choque. "Mucha fuerza, Fran" y "fuerza Fran y a la familia de él y la tuya", le escribieron algunos.

Por su parte, Alejandro Maira, padre de la cantante, también dedicó una oración por el motorista que se mantiene hospitalizado tras el atropello.

Con velas y flores en el altar de su madre, el hombre pide por la vida de Mayerson y su pronta recuperación.

"Madre querida, tengo la certeza que desde el cielo estás intercediendo ante nuestro Señor y la Virgen por la recuperación total de Mayerson. Desde aquí también tu hijo y tus nietas estamos rezando para que todo salga bien", escribió en sus redes sociales.