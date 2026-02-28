Festival de Comedia en Chilevisión: Los humoristas que se presentan este sábado y dónde verlo en vivo - Chilevisión

En esta quinta jornada del Festival de Comedia son tres los humoristas encargados de hacer reír tanto al público como a los televidentes en todas las plataformas de Chilevisión.

Este sábado se llevará a cabo una nueva noche del Festival de la Comedia. Esta quinta jornada contará con tres grandes humoristas.

Ya fue el turno de los Atleta de la Risa, Macul Sr. Kampos y Angelo Soul, quienes triunfaron la noche del viernes en el escenario.

Ahora, conoce la parrilla de este sábado 28 de febrero.

Humoristas que se presentan este sábado 28 de febrero en el Festival de Comedia

Mauricio "Mauro" Palma

Coronel Valverde

Rossy Rossy

¿Dónde ver el Festival de la Comedia en vivo?

El Festival de la Comedia será emitido en vivo en la señal abierta de Chilevisión, luego de CHV Noticias Central.

Asimismo, el show de humor podrá ser visto a través de todas las plataformas digitales de chilevisión, tanto en la señal online como por la app MiCHV y mediante YouTube.