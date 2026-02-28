 Quién fue Galee Galee, el chileno al que Pablo Chill-E le dedicó un minuto de silencio en Viña 2026 - Chilevisión
28/02/2026 09:15

Quién fue Galee Galee, el chileno al que Pablo Chill-E le dedicó un minuto de silencio en Viña 2026

Con un mural dedicado a sus amigos fallecidos, Pablo Chill-E homenajeó a sus colegas de la música urbana chilena.

Publicado por Josefina Vera

En la última noche del Festival de Viña del Mar, Pablo Chill-E se subió al escenario junto a un mural en homenaje a sus seres queridos que han fallecido a lo largo de su carrera.

El emotivo homenaje fue para Kevin Martes 13, Guiliano Yankee, Milán Ruiz y Galee Galee. Para este último, el artista pidió un minuto de silencio que el público aceptó con mucho respeto.

Siempre te voy a extrañar", indicó Pablo antes de solicitar al Monstruo que dedicaran un momento para recordar a Gabriel Zúñiga (su nombre real).

¿Quién fue Galee Galee?

Oriundo de la comuna de Pudahuel y padre de una niña, Galee Galee fue uno de los principales exponentes del género urbano chileno.

Tras una infancia humilde y su interés por el fútbol, Gabriel entrenó en las escuelas de cadete de la Universidad de Chile, sin embargo, por falta de apoyo cambió su pasión por el trabajo y dejó el colegio para ayudar a su familia.

Con una historia de superación, en el 2022 tuvo su imponente debut en el festival Lollapalooza Chile, además de conseguir firmar con el sello Sony Music, posicionándose como unos de los referentes del trap chileno, lo que lo llevó a colaborar con artistas como Pablo Chill-E, Marcianeke, Polimá Westcoast, Harry Nach y Loyaltty, entre otros.

Sin embargo, el artista murió el 26 de mayo del 2023, a sus 29 años, tras ingresar al Hospital Félix Bulnes con una grave herida que le terminó costando la vida.

Actualmente Galee Galee es recordado por sus temas como "Big Cut" con Harry Nach y Pablo Chill-E, y "Mami no estés triste", entre otras.

