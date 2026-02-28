Prohibición de celulares en colegios: Las 5 excepciones que contempla la nueva normativa - Chilevisión

La nueva regulación entrará en vigencia a comienzos del año escolar 2026, y los establecimientos tendrán plazo para actualizar sus reglamentos internos hasta el 30 de junio de este año.

A comienzos de febrero fue publicada en el Diario Oficial la normativa que modifica la Ley General de Educación con el objetivo de regular y restringir el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en jardines infantiles, colegios y liceos.

Esto considera experiencias internacionales y posiciona a Chile entre los cuatro países de América Latina que cuentan con una regulación nacional sobre el uso de dispositivos móviles en establecimientos educacionales.

La nueva regulación entrará en vigencia a comienzos del año escolar 2026, y los establecimientos tienen plazo para actualizar sus reglamentos Internos hasta el 30 de junio de este año.

Las 5 excepciones para usar celular en clases

La prohibición, como regla general, se extenderá a todos los integrantes de la comunidad educativa durante el desarrollo de actividades curriculares, especialmente, dentro de las aulas, salvo los casos expresamente contemplados por la normativa.

Sin embargo, considerando esta prohibición general, se establecen las siguientes excepciones específicas que tienen distintos alcances para educación parvularia, básica y media:

Si el estudiante presenta necesidades educativas especiales respecto de las cuales el uso adecuado de estos dispositivos móviles se considera como una ayuda técnica al servicio de sus aprendizajes. Si existe unasituación de emergencia, desastre o catástrofe. Si el estudiante presentauna enfermedad o condición de salud, diagnosticada por un médico, que requiera monitoreo periódico a través de dispositivos móviles. Si la utilización de estos dispositivos móviles es útil para la enseñanza en función de la naturaleza de la actividad curricular o extracurricular en los establecimientos educacionales que imparten educación básica o media. Si el padre, madre o apoderado lo solicita fundadamente y de forma temporal, solo por razones de seguridad personal o familiar del niño, niña o joven.

Ministro de Educación: "Estamos impulsando un cambio cultural"

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que “esta ley nos ayuda a recuperar algo esencial para el aprendizaje: la concentración, el vínculo humano y la experiencia escolar sin la interrupción permanente del celular".

Cataldo a su vez destacó que regular el uso del celular no es castigar la tecnología, si no que enseñar su buen uso. “Esta ley será efectiva solo si las familias se suman. No podemos pedirle a la escuela lo que no estamos dispuestos a hacer en la casa", adelantó.

"Estamos impulsando un cambio cultural. Para que funcione, necesitamos que padres, madres y cuidadores acompañen este proceso con el mismo compromiso que lo hará el sistema educativo”, enfatizó