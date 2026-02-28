 Hasta el 12 de marzo: Así puedes postular a la gratuidad y otros beneficios para la educación superior - Chilevisión
28/02/2026 09:52

Hasta el 12 de marzo: Así puedes postular a la gratuidad y otros beneficios para la educación superior

Se trata del segundo periodo de postulación, plazo dirigido especialmente a aquellas personas que no completaron el proceso la primera vez.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves comenzó el segundo plazo de postulación a gratuidad, becas y otros beneficios estudiantiles del Estado para las y los estudiantes que ingresan a la educación superior, ya sea a institutos profesionales, centros de formación técnica o universidades.

Se trata de un trámite que permite a futuros estudiantes de educación superior postular y acceder a beneficios como gratuidad, becas o créditos. El plazo de esta nueva convocatoria extenderá hasta el 12 de marzo

Así puedes postular al FUAS 2026

Para postular debes acceder a este enlace, que dirige a la plataforma de la Subsecretaría de Educación Superior.

Allí deberás presionar el botón “Iniciar Sesión”, que te llevará a un link para ingresar a tu cuenta o registrarte. No es necesaria la ClaveÚnica para este proceso.

Resultados segundo periodo de postulación FUAS 2026

Las postulaciones en este segundo proceso se prolongarán hasta el jueves 12 de marzo. Si postulas en esta segunda ocasión, el proceso avanzará y te quedarán dos etapas adicionales.

La primera es la información sobre el nivel socioeconómico, fijada para el 16 de abril, en el que se conocerá si, de acuerdo al nivel socioeconómico, quien postula podrá o no calificar a gratuidad, becas y/o créditos. 

La segunda y última etapa son los resultados de la asignación, con fecha del 27 de mayo próximo, donde se comunicarán los beneficios que fueron asignados.

