El lunes se paga el Aporte Familiar Permanente: Revisa con tu RUT si recibes los $66 mil del ex Bono Marzo - Chilevisión

El beneficio monetario de $66.834 se pagará en tres fechas distintas. Conoce acá si eres beneficiario y cuáles son los requisitos para recibirlo esta semana.

La próxima semana se paga el Aporte Familiar Permanente, conocido también como ex Bono Marzo, cuyo primer deposito fue el 16 de febrero.

Este beneficio monetario de $66.834 está destinado para las familias con menos recursos y es transferido de manera automática a una CuentaRUT del Banco Estado o a una Caja de Compensación.

Si deseas que el bono sea entregado a otra cuenta bancaria, deberás solicitarlo hasta este 28 de febrero en el sitio web de ChileAtiende.

Consulta con tu RUT si recibes el Aporte Familiar Permanente

Para revisar si eres beneficiario del Aporte Familiar Permanente, haz clic en la siguiente imagen y consulta con RUT:

Fechas de pago del ex Bono Marzo

El Aporte Familiar Permanente se dividió en tres grupos beneficiarios, por lo tanto, el pago se hará en tres ocasiones distintas.

El primero se hizo en febrero y los dos restantes se harán en las siguientes fechas:

2 de marzo

16 de marzo

Requisitos para recibir el aporte económico

Para recibir el Aporte Familiar Permanente el 2 de marzo debes cumplir con algunos requisitos.

Se pagará a quienes cobran entre el 2 y el 13 de marzo uno de estos tres beneficios a través del Instituto de Previsión Social (IPS):

Subsidio Familiar

Chile Solidario

Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar)

También desde esta fecha se paga a pensionados del IPS con cargas familiares.

¿Quiénes lo reciben el 16 de marzo?

En su segundo pago, el 16 de marzo los beneficiarios del ex Bono Marzo son trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS.

Es requisito que cobren Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.