Pensionados acusan que les bajó el monto de la PGU en febrero: Esto respondió el IPS - Chilevisión

El Instituto de Previsión Social explicó las causas por la que se produjo la modificación en algunos casos. También destacaron que esto afectó a 75 mil personas de un total de 2,2 millones de beneficiarios.

Pensionados han denunciado una disminución en el último pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) correspondiente al mes de febrero.

De acuerdo los afectados, el descuento reflejado en los depósitos informados por el Instituto de Previsión Social (IPS) los montos recibidos este mes no coinciden con los pagos habituales.

Según relatan, la rebaja se habría aplicado incluso en casos donde no se registran cambios previsionales ni actualizaciones que pudieran justificar la variación en el beneficio. Desde el IPS respondieron.

Gobierno explica baja de la PGU

El gobierno confirmó a CHV Noticias la disminución y aclaró las dudas que se generaron con los cambios en los beneficios del nuevo Seguro Social de la reforma previsional.

El subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes Barrientos, señaló que esta situación no obedece a una decisión de gobierno, del IPS o a una modificación introducida por la reforma, sino a la aplicación de la normativa vigente que regula la PGU, contenida en la Ley 21.419.

“Esto tiene su origen en la ley que crea la PGU. Existe una definición de pensión base para determinar el tramo en el cual el beneficio disminuye gradualmente y, finalmente, deja de pagarse. A esa pensión base se suman todas las pensiones que la persona pueda tener”, señaló la autoridad.

De acuerdo con la normativa, aquellos que tengan una pensión base de hasta $789.139 reciben el monto total de la PGU. Para quienes reciban entre $789.139 y $1.252.602, el beneficio disminuye de manera proporcional. Sobre ese último monto, se deja de cumplir el requisito para acceder al beneficio.

Con la entrada en vigencia del Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida, correspondientes al Seguro Social, esos nuevos aportes deben sumarse a la pensión base para recalcular el tramo correspondiente.

Casos en los que se disminuyó la PGU

De acuerdo a los datos que entregó el IPS, un 7,97% -correspondiente a cerca de 75 mil personas de un total de 2,2 millones de personas beneficiarias- experimentó una disminución parcial de su PGU, que en promedio era de $42 mil. Sin embargo, su ingreso total aumentó en promedio $75 mil.

“En términos netos, sumados los beneficios del Seguro Social y restada la eventual disminución de la PGU, todas las personas tienen una mejor pensión, cumpliendo el compromiso de la reforma”, aseguró el subsecretario.

En esa línea, el gobierno enfatizó que la interacción entre beneficios previsionales responde al principio de privilegiar siempre la alternativa que represente un mayor ingreso final para las personas, considerando el conjunto de prestaciones a las que acceden.