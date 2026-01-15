Solo un requisito y pago junto a la pensión: Revisa acá como recibir el Beneficio por Años Cotizados 2026 - Chilevisión

Este aporte va directamente a tu cuenta si cumples una única condición. Revisa acá si lo recibes, cuándo y cómo calcular el monto.

El Beneficio por Años Cotizados es un importante aporte económico dirigido a personas que cumplan con una serie de requisitos.

A comienzos de año, ChileAtiende incluyó esta ayuda dentro del listado de opciones a las que acceder en 2026, aunque su implementación formal se remonta a la entrada en vigencia de la reforma previsional.

Si te interesa optar por el Beneficio por Años Cotizados, debes saber que su pago se lleva a cabo junto a tu pensión. Revisa acá quiénes pueden acceder, cuáles son los requisitos y cuándo recibirás el dinero.

Requisitos Beneficio por Años Cotizados

El requisito para recibir el Beneficio por Años Cotizados es tener un número mínimo de cotizaciones en el sistema previsional, el que varía si eres hombre o mujer:

En el caso de las mujeres, el requisito mínimo es de 120 meses cotizados, lo que equivale a 10 años.

lo que equivale a 10 años. Para los hombres, el requisito mínimo sube a 240 meses, es decir, 20 años de cotizaciones.

El aporte, de esta forma, busca reconocer a quienes han contribuido por más tiempo a su pensión.

Cómo se calcula el monto del Bono por Años Cotizados

Si cumples con el requisito, ahora corresponde que conozcas a cuánto asciende el monto. Debes saber que no es fijo, pues depende del valor de la UF y la cantidad de años cotizados.

El pago es de 0,1 Unidades de Fomento (UF) por cada año cotizado por el beneficio. No obstante, existe un tope máximo de 25 años, es decir, 2,5 UF.

Considerando el valor actual de la UF, que a fines de octubre asciende a $39.592, cada beneficiario/a recibirá $3.959 pesos por cada año cotizado.

Ahora, añadiendo el tope de 25 años, una persona que opte al máximo del Bono por Años Cotizados recibirá alrededor de $98.981 pesos.

¿Cuándo se paga el Bono por Años Cotizados?

El pago del beneficio comenzará este mes, enero 2026, para todas las personas que tengan 65 años o más y estén pensionadas, siempre y cuando cumplan los requisitos.

Si alguien se pensiona después de esa fecha, recibirá el beneficio junto a su pensión. En el caso de quienes ya estén pensionados, pero aún no tengan 65 años, lo recibirán cuando alcancen esa edad.