Todo se cubrió de humo: Cámaras de autopista captaron cómo se originó trágico accidente en Renca - Chilevisión

Cámaras de la autopista captaron el momento exacto en que se originó el trágico accidente en Renca, específicamente en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez.

Los registros muestran cuando el camión de la empresa Gasco colisionó con las barreras de la autopista, provocando la liberación del gas y la posterior explosión.

En las imágenes también se observa cuando se generó la gran columna de humo que logró cubrir a decenas de vehículos que transitaban por el lugar.

Lo que se sabe del origen del accidente en Renca

La fiscal Macarena Cañas, de la Fiscalía Centro Norte, informó este jueves que “la hipótesis naturalmente es determinar si hubo una infracción a las normas del tránsito por parte de uno o varios de los conductores".

En ese sentido, de acuerdo con los registros de las cámaras, Cañas afirmó que "la responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco que pierde el control del vehículo, probablemente a exceso de velocidad, y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor”.

“Nos preocupan particularmente las víctimas fatales. Es difícil la identificación de los mismos por las características de haber participado en un incendio, en un fuego de esta naturaleza", agregó.

Según información preliminar, el accidente dejó un saldo de cuatro fallecidos, entre ellos el conductor del camión de Gasco. Además, se reportaron 17 personas con lesiones de diversa consideración.