Cuenta regresiva: Este es el día en que la jornada laboral bajará a 42 horas semanales - Chilevisión

La Dirección del Trabajo (DT) es la encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa, aunque nada impide que las empresas que lo deseen implementen desde ya horarios más acotados.

Dentro de nueve semanas entrará en vigencia la segunda etapa de la Ley 21.561, también conocida como Ley de 40 horas, que busca reducir de manera gradual la jornada laboral de 45 horas.

Esta legislación contempla una disminución gradual de las horas de trabajo, por lo que en abril de 2026 se alcanzarán las 42 horas y ya en 2028 la Ley tendrá plena vigencia cuando se implementen las 40 horas de trabajo semanales.

¿Cuándo se reducirá la jornada laboral este año?

La reducción de la jornada se implementará de forma gradual en un periodo de 5 años, hasta llegar a las 40 horas. Esta reducción horaria será de la siguiente manera:

Primera reducción: el 26 de abril de 2024 la jornada bajará a 44 horas semanales Segunda reducción: el 26 de abril de 2026 bajará 42 horas semanales Tercera reducción: el 26 de abril de 2028 llegará 40 horas semanales



De todas maneras, nada impide que las empresas reduzcan la jornada de trabajo semanal a 40 horas antes de las fechas indicadas en la propia Ley.

¿Qué pasa con el Artículo 22 en la Ley 40 Horas?

Este artículo en el Código del Trabajo ha sido modificado, otorgando el derecho a una jornada laboral a todos los trabajadores. De todas maneras, se señala que quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo:

Los trabajadores que presten servicios como gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración Todos quienes trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas



¿Puedo negociar una jornada 4x3 con mi jefatura?

Sí, puedes negociar. La distribución de la jornada en 4 días de trabajo y 3 días de descanso puede implementarse de manera inmediata y voluntaria en las empresas que ya operen con las 40 horas semanales de jornada laboral.

Eso sí, desde el Ministerio del Trabajo señalan que esta medida debe ser de mutuo acuerdo entre las partes, es decir, entre el trabajador y la jefatura.