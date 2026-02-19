 Cuenta regresiva: Este es el día en que la jornada laboral bajará a 42 horas semanales - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Qué es el bono de incentivo al cumplimiento de metas que recibió el pdte. Boric? Grúa se desploma en Puerto Varas: Graban momento en que cae en plena costanera Revelan complejo estado de heridos por tragedia en Recoleta: Aún no pueden identificarlos a todos VIDEO | Tragedia en Renca: Inédito registro en primera persona muestra cómo se salvó de las llamas Incendio en taller de autos provoca gran columna de humo en Quinta Normal
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/02/2026 17:38

Cuenta regresiva: Este es el día en que la jornada laboral bajará a 42 horas semanales

La Dirección del Trabajo (DT) es la encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa, aunque nada impide que las empresas que lo deseen implementen desde ya horarios más acotados.

Publicado por CHV Noticias

Dentro de nueve semanas entrará en vigencia la segunda etapa de la Ley 21.561, también conocida como Ley de 40 horas, que busca reducir de manera gradual la jornada laboral de 45 horas.

Esta legislación contempla una disminución gradual de las horas de trabajo, por lo que en abril de 2026 se alcanzarán las 42 horas y ya en 2028 la Ley tendrá plena vigencia cuando se implementen las 40 horas de trabajo semanales.

¿Cuándo se reducirá la jornada laboral este año?

La reducción de la jornada se implementará de forma gradual en un periodo de 5 años, hasta llegar a las 40 horas. Esta reducción horaria será de la siguiente manera:

    • Primera reducción: el 26 de abril de 2024 la jornada bajará a 44 horas semanales
    • Segunda reducción: el 26 de abril de 2026 bajará 42 horas semanales
    • Tercera reducción: el 26 de abril de 2028 llegará 40 horas semanales

De todas maneras, nada impide que las empresas reduzcan la jornada de trabajo semanal a 40 horas antes de las fechas indicadas en la propia Ley.

¿Qué pasa con el Artículo 22 en la Ley 40 Horas?

Este artículo en el Código del Trabajo ha sido modificado, otorgando el derecho a una jornada laboral a todos los trabajadores. De todas maneras, se señala que quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo:

    • Los trabajadores que presten servicios como gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración
    • Todos quienes trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas

¿Puedo negociar una jornada 4x3 con mi jefatura?

Sí, puedes negociar. La distribución de la jornada en 4 días de trabajo y 3 días de descanso puede implementarse de manera inmediata y voluntaria en las empresas que ya operen con las 40 horas semanales de jornada laboral.

Eso sí, desde el Ministerio del Trabajo señalan que esta medida debe ser de mutuo acuerdo entre las partes, es decir, entre el trabajador y la jefatura.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Control Niño Sano: Quiénes pueden recibir $10 mil por 24 meses

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Tragedia en Renca: Inédito registro en primera persona muestra cómo se salvó de las llamas

El impactante video fue capturado en primera persona por una víctima que se encontraba en el lugar al momento de la explosión

19/02/2026

Tragedia en Renca: Confirman muerte de conductor del camión y Fiscalía entregó principal hipótesis

Según detalló Macarena Cañas, de la Fiscalía Centro Norte, una de las víctimas fatales es el hombre que conducía el vehículo de la empresa Gasco.

19/02/2026

Sobreviviente grabó efecto de “bola de fuego” que arrasó autos en Renca: “Llamas invadieron todo”

Un cazanoticias envió un video a CHV Noticias que muestra una larga línea de fuego tras lo que fue descrito como una explosión registrada en la Ruta 5 Norte, a la altura de Renca.

19/02/2026

Descartó explosión y falta de de seguridad: Experto explicó cómo se desató la tragedia en Renca

El líder del grupo especializado que trabaja con materiales peligrosos de Bomberos apuntó a una inflamación súbita y violenta de gases que generó una inmensa llama de fuego tras el choque del camión.

19/02/2026