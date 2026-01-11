Camino a las 40 horas: ¿Desde cuándo se reducirá la jornada laboral este 2026? - Chilevisión

La próxima disminución ocurrirá en los próximos meses cuando se quiten dos nuevas horas para quedar la jornada en 42 horas semanales.

La Ley de 40 horas ha generado mucho interés en la población debido a la progresiva reducción de la jornada laboral. Este hito, una de las principales medidas durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, incluso fue comentada durante la segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Ahora, habrá aún más expectación sobre esta ley, ya que en los próximos meses habrá una nueva resta de horas semanales para los trabajores, que actualmente es de 44.

¿Cuándo será el próximo reajuste de la Ley de 40 horas?

La próxima disminución ocurrirá el próximo domingo 26 de abril cuando se quiten dos nuevas horas para quedar la jornada en 42 horas semanales.

Esto aplica a todos los empleos del sector privado cuyo contrato esté regido por el Código del Trabajo, según dio a conocer ChileAtiende.

De esta manera, solo quedará pendiente una reducción de horas, la cual ocurrida el 26 de abril de 2028, donde finalmente la jornada laboral en Chile será de 40 horas. Además, la definición de la jornada parcial será de 30 horas semanales.

Es importante señalar que esto no aplica bajo contrato de honorarios o contrata, ni tampoco para funcionarios públicos.