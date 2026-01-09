 “Es lamentable” y “a base de mentiras”: Pdte. Boric responde a los últimos dardos de J.A. Kast - Chilevisión
Minuto a minuto
Taxista atropella a carabinero e intentarse darse a la fuga durante fiscalización en Estación Central VIDEO | Impacto e indignación por bañistas que se tomaron fotos y llevaron a tiburón de playa de El Quisco “Es lamentable” y “a base de mentiras”: Pdte. Boric responde a los últimos dardos de J.A. Kast El crudo relato de madre de Froilán Lara: Atacante asesinó al joven por salpicadura de agua de riego Operativo en Meiggs por “Mafia China”: Suben a tres los detenidos por estafa y lavado de activos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
09/01/2026 11:07

“Es lamentable” y “a base de mentiras”: Pdte. Boric responde a los últimos dardos de J.A. Kast

Las recientes declaraciones y críticas del presidente electo no cayeron nada de bien en el mandatario, quien respondió.

El presidente Gabriel Boric participó de una entrevista en Súbela Radio, donde abordó varios temas de actualidad, y en uno de ellos le respondió a José Antonio Kast.

El presidente electo participó este jueves en Icare junto a empresarios y volvió a mostrarse crítico frente el gobierno, donde llamó a parlamentarios a votar en contra de la "norma de amarre" que impulsa el ejecutivo. 

Presidente Gabriel Boric le responde a José Antonio Kast

Estas recientes declaraciones del presidente electo no cayeron nada de bien en el mandatario, quien respondió.

"El pueblo de Chile tomó una decisión, yo obviamente no voté por él, Kast no era mi opción, pero yo respeto las decisiones del pueblo de Chile", partió declarando en la mencionada radio. 

Sobre los nuevos dardos que lanzó Kast, Boric señaló: "Es lamentable, porque además lo hace muchas veces en base a mentiras. Kast dijo en su campaña que nosotros aumentamos la pobreza, algo que es falso, yo a esta altura ya no espero que lo reconozcan… No es sostenible el seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente parece que ayer retomó". 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Vas a ver a Bad Bunny en Chile? Revisa aquí el acceso que te corresponde según tu entrada

Lo último

Lo más visto

¿Vas a ver a Bad Bunny en Chile? Revisa aquí el acceso que te corresponde según tu entrada

Este viernes se realiza el primero de los conciertos de Bad Bunny en Chile. Revisa aquí por qué calle debes ingresar según tu entrada para evitar filas y confusiones.

09/01/2026

“Vi cómo lo mataban”: El angustiante llamado del hermano de Cristóbal Miranda en redes sociales

A través de Instagram, Vicente, hermano del joven asesinado, publicó un video instando a compartir los nuevos antecedentes del caso.

08/01/2026

VIDEO | Impacto e indignación por bañistas que se tomaron fotos y llevaron a tiburón de playa de El Quisco

El registro se ha viralizado en redes sociales causando indignación total, tanto en vecinos, grupos animalistas y hasta en las autoridades del lugar. 

09/01/2026

Hasta los 24 años: Revisa acá cómo obtener el Bono Logro Escolar 2026

Este aporte económico es entregado todos los años por el Estado de Chile y contempla una transferencia directa a sus beneficiarios. Puedes acceder si tienes hasta 24 años y cumples una serie de requisitos.

09/01/2026
Publicidad