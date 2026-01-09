“Es lamentable” y “a base de mentiras”: Pdte. Boric responde a los últimos dardos de J.A. Kast - Chilevisión

El presidente Gabriel Boric participó de una entrevista en Súbela Radio, donde abordó varios temas de actualidad, y en uno de ellos le respondió a José Antonio Kast.

El presidente electo participó este jueves en Icare junto a empresarios y volvió a mostrarse crítico frente el gobierno, donde llamó a parlamentarios a votar en contra de la "norma de amarre" que impulsa el ejecutivo.

Presidente Gabriel Boric le responde a José Antonio Kast

Estas recientes declaraciones del presidente electo no cayeron nada de bien en el mandatario, quien respondió.

"El pueblo de Chile tomó una decisión, yo obviamente no voté por él, Kast no era mi opción, pero yo respeto las decisiones del pueblo de Chile", partió declarando en la mencionada radio.

Sobre los nuevos dardos que lanzó Kast, Boric señaló: "Es lamentable, porque además lo hace muchas veces en base a mentiras. Kast dijo en su campaña que nosotros aumentamos la pobreza, algo que es falso, yo a esta altura ya no espero que lo reconozcan… No es sostenible el seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente parece que ayer retomó".