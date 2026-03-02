Calendario de feriados 2026: Revisa el listado completo de los próximos días libres - Chilevisión

¿Habrá feriado en marzo? Conoce el listado completo de los próximos feriados que tendrá este año.
Con la llegada de marzo se da inicio a un nuevo periodo escolar, y también se despide a las vacaciones de verano. Por este motivo, ya hay quienes se preguntan: ¿Cuándo será el próximo feriado?
El 2026 vuelve a incorporar una serie de días libres que marcarán una pausa en el calendario para quienes trabajan y/o estudian.
Calendario de feriados 2026
Este es el listado completo de los días libres que tendrá este 2026, sacando el 01 de enero que ya pasó.
Abril
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
- Sábado 4 de abril: Sábado Santo.
Mayo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (Irrenunciable).
- Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales.
Junio
- Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.
Julio
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen.
Agosto
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.
Septiembre
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (Irrenunciable).
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable).
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos.
- Sábado 31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas.
Noviembre
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
Diciembre
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable).