 Calendario de feriados 2026: Revisa el listado completo de los próximos días libres - Chilevisión
Minuto a minuto
Jugador de fútbol es asesinado a disparos tras riña entre hinchas durante partido en San Antonio Accidente en Ruta 68: Camión quedó atrapado en túnel Lo Prado y provoca alta congestión vehicular Sigue la tensión: Video capta momento exacto en que defensas iraníes derriban a avión militar estadounidense en Kuwait VIDEO | Puertas de andén de Línea 1 en Metro de Santiago debutan en este Súper Lunes Marcha de pobladores corta tránsito en Alameda: Protestan por subsidios habitacionales
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/03/2026 10:13

Calendario de feriados 2026: Revisa el listado completo de los próximos días libres

¿Habrá feriado en marzo? Conoce el listado completo de los próximos feriados que tendrá este año.

Publicado por Lisette Pérez

Con la llegada de marzo se da inicio a un nuevo periodo escolar, y también se despide a las vacaciones de verano. Por este motivo, ya hay quienes se preguntan: ¿Cuándo será el próximo feriado?

El 2026 vuelve a incorporar una serie de días libres que marcarán una pausa en el calendario para quienes trabajan y/o estudian. 

Calendario de feriados 2026

Este es el listado completo de los días libres que tendrá este 2026, sacando el 01 de enero que ya pasó.

Abril

  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
  • Sábado 4 de abril: Sábado Santo.

Mayo

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (Irrenunciable).
  • Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales.

Junio

  • Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
  • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Julio

  • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen.

Agosto

  • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.

Septiembre

  • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (Irrenunciable).
  • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (Irrenunciable).

Octubre

  • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos.
  • Sábado 31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas.

Noviembre

  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Diciembre

  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable).
Publicidad

Destacamos

Noticias

Hoy comienza el segundo pago del ex Bono Marzo 2026: Revisa si recibes los $66.834

Lo último

Lo más visto

Vecino graba momento exacto en que hinchas de la Universidad de Chile balean a joven de Colo Colo en Pudahuel

Un hombre recibió un disparo en la zona del corazón y murió, mientras que un joven de 16 años permanece en estado grave en un centro asistencial.

02/03/2026

Sigue la tensión: Video capta momento exacto en que defensas iraníes derriban a avión militar estadounidense en Kuwait

Un registro muestra a una aeronave militar estadounidense desplomándose, la cual habría sido derribada por Irán, según medios vinculados a la Guardia Revolucionaria.

02/03/2026

Jugador de fútbol es asesinado a disparos tras riña entre hinchas durante partido en San Antonio

El enfrentamiento amateur entre Cerro Alegre y Estrella Roja terminó con un fallecido en medio de graves hechos de violencia. Hinchas del equipo local dispararon a un jugador del conjunto visitante.

02/03/2026

Hoy comienza el segundo pago del ex Bono Marzo 2026: Revisa si recibes los $66.834

Llegó la fecha del segundo pago del Aporte Familiar Permanente 2026, que se entregará al grupo 2 de beneficiarios que cumplan con los requisitos.

02/03/2026