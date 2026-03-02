 “Ahora sí, mi marido”: Matt Hunter le propuso matrimonio a Carla Inostroza con un diamante de dos kilates - Chilevisión
02/03/2026 10:33

“Ahora sí, mi marido”: Matt Hunter le propuso matrimonio a Carla Inostroza con un diamante de dos kilates

La feliz pareja lleva casi dos años de relación y la pedida de matrimonio se dio en un lujoso viñedo con hotel en la región de O'Higgins.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo, Matt Hunter y Carla Inostroza se comprometieron en matrimonio tras casi dos años de relación.

El cantante trajo a toda su familia desde Estados Unidos y la pedida se realizó en un lujoso viñedo con hotel ubicado en la ciudad de San Vicente de Tagua Tagua, en la región de O'Higgins.

Matt Hunter y Carla Inostroza se casan

Uno de los familiares de Carla, Roberto Inostroza, mostró un registro del momento exacto donde Matt se arrodilla y la influencer, evidentemente emocionada, menciona que acepta.

"¡Le dije que sí! Quedé como handroll", expresó la Carla Inostroza en su cuenta de Instagram, donde mostró el anillo que consiste en un diamante de dos kilates con forma de lágrima.

Por su parte, Louisa Correa, madre de Matt, escribió: "Felicidades, hijo mío", mientras que Claudia Hernández, mamá de Carla, expresó "Chiquillos, somos consuegras oficiales, estamos felices, ¡salud!, porque estamos oficial Chile con Estados Unidos, se comprometieron hoy día los chiquillos y estamos felices con mi consuegra".

Finalmente, las dos familias se reunieron para una cena familiar de celebración, mientras se encuentran pasando unas pequeñas vacaciones en dicho hotel: "Ahora sí, mi marido", concluyó Inostroza.

Revisa las publicaciones de Instagram:

