ANTES Y DESPUÉS | “Ya me tuneé”: Pareja de Matt Hunter se realizó compleja intervención estética - Chilevisión

La joven se operó en Miami, Estados Unidos, donde pasó las celebraciones de Año Nuevo junto a su pareja.

Carla Inostroza, pareja del cantante Matt Hunter, reveló este miércoles que se sometió a una potente intervención estética, siendo este uno de los motivos por los cuales pasó la celebración de Año Nuevo en Estados Unidos.

La influencer se realizó una lipo transferencia glútea y una liposucción en los brazos como una forma de motivación para cambiar sus hábitos.

¿Qué intervención estética se hizo Carla Inostroza?

A través de su cuenta de Instagram, Inostroza comentó: "Ya chicos, ya me tuneé. En estos momentos digo por qué ch... no hice ejercicio (...) Me hice una lipo en los brazos porque tenía los brazos más guatones (...) Esto es algo que venía pensando hace mucho, mucho tiempo".

"Yo siempre he sido una persona súper segura de mí, físicamente, como todos, tengo mis momentos, pero en Chile como que sentía que no tenía tiempo para nada y me alimentaba super mal entonces yo dije: '¿Sabes qué? (...) me voy a operar y después de operarme cambio mis hábitos'", explicó.

Además, la influencer contó que puede realizar tareas básicas con normalidad como recostarse, usar su baño o alimentarse, pero de todas maneras está siendo cuidada y asistida por su novio.

"No les voy a mentir, me siento bien como el h... y tuve mi primer masaje y sentía que me iba a morir" relató al segundo día, en un video donde mostró todos los resultados de su operación.

Finalmente, la joven se operó en la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos, donde también pasó su celebración de Año Nuevo.

Revisa las publicaciones de Instagram: