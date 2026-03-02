Vecino graba momento exacto en que hinchas de la Universidad de Chile balean a joven de Colo Colo en Pudahuel - Chilevisión

Este domingo se llevó a cabo el Superclásico del fútbol chileno entre entre Colo Colo y Universidad de Chile. Horas antes, a eso de las cuatro de la tarde, se produjo un enfrentamiento entre hinchas en la comuna de Pudahuel. Según detalló Carabineros, una caravana de Colo Colo iba transitando en el sector de Teniente Cruz, donde discuten verbalmente con los hinchas de Universidad de Chile, quienes luego disparan contra el bus, según Carabineros. En ese contexto, un hombre recibió un disparo a la altura del corazón y falleció, mientras que otro joven de 16 años fue impactado en la zona del glúteo; su estado es grave. Al respecto, un vecino del sector grabó el momento exacto de la balacera.