El costoso regalo de Matt Hunter a Carlita: Su precio supera los 2 millones de pesos - Chilevisión

La influencer chilena se obsesionó con un objeto en particular durante su visita a Italia, por lo que su pololo la sorprendió regalándole uno de ellos. Entérate aquí de qué se trata.

Mat Huntter sorprendió durante sus vacaciones a Carla Inostroza con un lujoso regalo que excede los $2 millones.

Los jóvenes disfrutan unas plácidas vacaciones en Italia y fue durante el viaje que sus seguidores se enteraron de un costoso regalo que el cantante le entregó a la influencer chilena.

"Grazie mille", escribió la influencer en su cuenta de Instagram, con varias fotos de su lujosa cartera.

Por su parte, el intérprete de Mi Señorita comentó en la publicación “te amo mucho princesa hermosa".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Impriman más Matt, Por favor"

El tierno gesto de Huntter se llenó de comentarios en las redes de Carlita, en los que se leen: "¿a los cuántos felipes se desbloquea un matt? pregunta seria" o "no sé si opinan lo mismo. Pero la carlita pasó a otro level".

Mientras que en el Instagram del cantante algunas internautas piden más personas como él. "Impriman más Matt, por favor", "¿dónde hay más Matt?", "Quiero un Matt en mi vida".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Respecto al particular bolso, la cuenta de Tik Tok "The Popular Look" menciona que este ejemplar de Prada cuesta $2.200.000.