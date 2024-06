Matt Hunter reveló planes de quedarse en Chile por Carlita: “Mi polola vive aquí” - Chilevisión

El cantante se refirió a su reciente vínculo con la tiktoker y las proyecciones de su relación pese a la distancia. Manifestó estar considerando una larga estadía en nuestro país.

La relación entre el artista Matt Hunter y la tiktoker Carla Inostroza avanza rápidamente. Ambos ya tienen planes para continuar sus vidas juntos pese a la distancia, dado que ella vive en Santiago y él está radicado en Estados Unidos.

El fugaz comienzo de este vínculo entre ambos fue bastante inesperado para las fans, dado que prácticamente fue amor a primera vista.

Ambos se conocieron en una entrevista que realizó la influencer al cantante para el podcast Dónde está el disturbio. Luego él la invitó a cenar y el resto es historia.

"Cuando nos conocimos, por primera vez, yo no sabía quién era pero me cayó muy bien como persona. Me gustó mucho que mostrara toda su personalidad", contó el intérprete a Página 7.

"No ocultaba nada y así soy yo. Me pareció que vi mucho de mi personalidad en ella. Es algo que nunca había visto en otra chica. Me pareció muy única", complementó.

Planes futuros de Matt Hunter en Chile

La distancia prometía ser el factor problemático en este incipiente pololeo. Pero pese a que llevan saliendo poco más de un mes, ya tienen planes para continuar viéndose en sus diferentes ciudades.

En el caso de Carlita, según comentó al medio, "me quiero ir a estudiar inglés en Miami, que queda súper cerca de donde vive. Este año ya está planeado.

Pero respecto a Matt, éste se mostró muy abierto a la posibilidad de tener una larga estadía en Chile.

"Si mi polola vive aquí, me voy a quedar y voy a poner un estudio en mi casa y trabajar desde ahí. Ella también trabaja mucho desde la casa. Nuestros horarios se complementan", sostuvo.

Es más, el cantante explicó que su equipo es chileno y que ya tiene varios amigos en el país.