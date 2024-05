Carlita confirmó intenso romance con Matt Hunter: “Estoy viviendo un sueño” - Chilevisión

Luego de conocerse en la grabación de un podcast, la influencer chilena Carla Inostroza inició una relación con el ex ídolo juvenil Matt Hunter. "Comenzamos a pinchar y no nos separamos más", afirmó.

La influencer Carla Inostroza, conocida como Carlita en TikTok, confirmó que está en una relación amorosa con el cantante Matt Hunter.

Luego de coquetas publicaciones en redes sociales, finalmente Inostroza entregó detalles de su romance con el artista que nació tras una entrevista en su podcast "¿Dónde está el disturbio?".

"Nunca fui fanática del tipo ir a verlo cantar, pero sí escuchaba su música y veía sus videos en YouTube", reconoció la joven en entrevista con LUN.

Influencer Carlita confirmó romance con Matt Hunter

La primera vez que se vieron fue durante la grabación del mencionado podcast. “Nos saludamos, súper buena onda, conectamos súper bacán grabando el podcast, nos reímos", señaló.

"Yo sentí que me tiraba señales, pero pensé que solamente era coqueteo nomás”, agregó después.

Luego de esto, se fueron de fiesta y se concretó "la chispa" entre ambos. "Al principio me lo tomé como algo que iba a pasar sólo una vez, que era algo para anécdota", reconoció Carla.

"Luego, pensé 'yo estoy soltera y no estoy conociendo a nadie' y él también me dijo que lo estaba. Comenzamos a pinchar y no nos separamos más", complementó.

Matt Hunter conoció a la familia de Carlita

La creadora de contenidos, que tiene millones de seguidores en TikTok, aseguró que si bien el cantante es "alguien súper ocupado", con el paso de los días se dio cuenta que había un interés por conocerla más allá.

Incluso, la joven reveló que llevó al intérprete de Señorita hasta su casa en Quilicura, donde vive junto a sus padres.

"Fue a comer a mi casa y mis papás lo amaron. Él es una persona súper sencilla, se sintió súper cómodo, amó al Balto (mi perro)", detalló.

Asimismo, afirmó: "Yo le estoy mostrando mi ambiente. Igual me dio miedo, porque él vive en Miami, es un artista, pero desde que lo conocí supe que no era una persona que juzga por dónde uno vive o lo que tiene".

Consultada sobre cómo definiría su relación con Hunter, Carlita indicó que "estamos fluyendo con la situación, nos llevamos súper bien, nos queremos harto".

"No le hemos puesto nombre a la relación, no hay expectativas, sino que fluimos al máximo con lo que está pasando", complementó.

"Siento que estoy viviendo un sueño que nunca esperé. Estoy súper feliz de haberlo conocido y de tener la oportunidad de compartir con él (...) No sé qué va a pasar más adelante, sólo quiero que las cosas se den bien", concluyó.