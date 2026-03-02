Se encontró un lienzo alusivo a Caso Quilleco: Cuatro camiones fueron quemados en Lautaro - Chilevisión

En el lienzo se pide libertad para los cinco comuneros mapuches que fueron condenados por incendiar dos camiones y amenazas en 2023.

Durante la madrugada de este lunes se reportó un ataque incendiario en la comuna de Lautaro, región de La Araucanía, donde cuatro vehículos resultaron quemados.

Se trata de dos camiones, una camioneta y una retroexcavadora, mientras que en el lugar se encontró un lienzo asociado a una causa mapuche.

¿Qué es lo que se sabe sobre el ataque incendiario?

Según indicó EMOL, el lienzo tenía la inscripción: "Libertad a todos los presos ppm en huelga Caso Quilleco", donde hay cinco comuneros que fueron condenados a 15 y 17 años de cárcel por incendio a dos camiones y amenazas en 2023 en la provincia del Biobío.

Al respecto, la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, señaló a través de su cuenta de X: "A días del cambio de mando, un nuevo ataque incendiario en Lautaro deja cuatro vehículos destruidos".

"Lo que la región espera del gobierno entrante es claro: decisiones firmes, coordinación efectiva y una estrategia real para devolver la seguridad a las familias", agregó.

Por su parte, desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile manifestaron: "El terrorismo no está dominado" y añadieron: "El gremio lo ve como desafío a nuevas autoridades y decisión de persistir en la violencia".

Finalmente, la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias del caso.

