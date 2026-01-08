 “Lo que no se hizo en cuatro años…”: J.A. Kast hace llamado a parlamentarios para rechazar “norma de amarre” - Chilevisión
08/01/2026 11:26

“Lo que no se hizo en cuatro años…”: J.A. Kast hace llamado a parlamentarios para rechazar “norma de amarre”

En su presentación en Icare ante los empresarios del país, el presidente electo cuestionó el proyecto.

José Antonio Kast, presidente electo de Chile y quien asumirá el próximo 11 de marzo, participó en el encuentro Icare (Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas). 

Ahí, el futuro mandatario del país lanzó duras críticas al proyecto de reajuste del sector público presentado por el gobierno del presidente Gabriel Boric.

Cabe señalar que la oposición ha manifestado sus críticas a la controvertida disposición conocida como "norma de amarre", uno de los puntos más controversiales del reajuste del sector público, donde se limitaría futuros despidos de funcionarios estatales. 

José Antonio Kast cuestionó "norma de amarre"

En su presentación en Icare ante los empresarios del país, Kast cuestionó el fondo y la oportunidad del proyecto, acusando que la actual administración busca condicionar a la próxima gestión mediante ciertos mecanismos, los cuales no cuentan con respaldo ciudadano.

"Por eso es tan malo que se empieza a discutir ahora una ley de amarre, eso es ir en contra de la voluntad de la ciudadanía... Lo que no se hizo en cuatro años no se va a hacer el último mes y menos usando resquicios", indicó.

Sobre este tema, Kast hizo un llamado: "Esperamos que el parlamento en esto sea firme, y que diga que no corresponde dentro de una ley de reajuste pasar una ley miscelánea". 

