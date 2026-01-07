J. A. Kast alista reunión con José Jerí, pdte. de Perú: Corredor humanitario será tema central - Chilevisión

En los próximos minutos, el presidente electo José Antonio Kast se reunirá con el mandatario de Perú, José Jerí, en la Casa de Pizarro, sede del gobierno peruano. En esta, su tercera visita internacional —tras sus pasos por Ecuador y Argentina—, el presidente electo podría impulsar la creación de un corredor humanitario, así como planteamientos en materia económica y de seguridad. Antes de eso, durante la mañana, Kast participó en un desayuno con empresarios e inversionistas peruanos en el Hotel Country Club.