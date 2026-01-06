 José Antonio Kast destapa el primer nombre de su gabinete: Reveló quién será ministro de Hacienda - Chilevisión
06/01/2026 14:06

José Antonio Kast destapa el primer nombre de su gabinete: Reveló quién será ministro de Hacienda

El presidente electo adelantó en una reunión con la CPC quién será su ministro de Hacienda a partir del 11 de marzo.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, el presidente electo José Antonio Kast reveló el primer nombre de su futuro gabinete de gobierno. Se trata del economista y asesor Jorge Quiroz, quien llegaría al Ministerio de Hacienda.

La información fue transmitida por el republicano en un encuentro con el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), presidido por Susana Jiménez.

De acuerdo a la información dada a conocer por Diario Financiero, la cita tuvo por objetivo que los empresarios plantearan sus dudas e inquietudes en materias de economía.

De igual forma, buscaba que desde la CPC indicaran cuáles deben ser las urgencias en los primeros meses de la administración entrante.

El citado medio añade que, además de recepcionar dichos antecedentes, Kast adelantó a los presentes que Quiroz será su ministro de Hacienda.

De esta forma, el economista asumiría como jefe de la billetera fiscal el próximo 11 de marzo.

Tras las elecciones presidenciales, Quiroz se posicionó como uno de los nombres fuertes para asumir el Ministerio. Además de él, asomó como alternativa el exasesor de Kast y viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza.

