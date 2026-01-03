Kast valora caída de Maduro y califica su captura como “una gran noticia para la región” - Chilevisión

A través de su cuenta de X, el presidente electo José Antonio Kast se refirió a la captura de Nicolás Maduro tras los ataques de Estados Unidos en Venezuela.

El republicano, quien llegará a La Moneda el 11 de marzo de este año, celebró el arresto y lo calificó como "una gran noticia para la región".

"Su permanencia en el poder, sostenida por un narcorégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado", escribió.

A renglón seguido, Kast sostuvo que "Maduro no es presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad nacional".

En ese sentido, el presidente electo expresó que "ahora comienza una tarea mayor": "Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado".

Finalmente, cerró: "La democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional".