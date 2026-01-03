 Enfrentará cargos en EEUU: Esto es lo que se sabe de la captura de Maduro por parte de EEUU - Chilevisión
03/01/2026 10:28

Enfrentará cargos en EEUU: Esto es lo que se sabe de la captura de Maduro por parte de EEUU

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado tras una serie de ataques de Estados Unidos. Ahora, será imputado y enfrentará la justicia estadounidense en Nueva York.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este sábado, Estados Unidos anunció haber lanzado con éxito un ataque a gran escala sobre Venezuela y haber capturado a Nicolás Maduro.

A través de su red social Truth Social, el presidente Donald Trump informó sobre el arresto del líder del régimen y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron "sacados del país".

De acuerdo con CBS News, los encargados de llevar la operación y concretar captura fueron el equipo de la Fuerza Delta de Estados Unidos, una unidad militar de élite de ese país. 

Aunque los ataques sobre territorio venezolano comenzaron a eso de las 2:00 de la mañana, y la declaración de Estado de Conmoción Exterior data de las 5:00, aún se desconoce la hora y el lugar de la detención de Maduro.

Tampoco está claro el destino y estado de ambos, lo que provocó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidiera una "prueba de vida".

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores imputados: EEUU los acusa de "conspiración narcoterrorista"

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, escribió a través de X que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores "han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York".

En el caso de Maduro, indica que "ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

En el comunicado detalla que ambos imputados "pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".

Se espera que a las 13:00 horas de Chile autoridades estadounidenses entreguen mayores detalles. 

Publicidad

