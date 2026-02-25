No le perdonan nada: Las ácidas críticas que se repiten al inicio de la cuarta noche Viña 2026 - Chilevisión

Durante la noche de este miércoles inició la cuarta jornada del certamen viñamarino, velada que contará con la participación de Juanes, Asskha Sumathra y Ke Personajes.

Este miércoles comenzó la cuarta jornada de la edición 65.ª del Festival de Viña del Mar 2026 y en redes sociales los usuarios nuevamente no perdonaron en la apertura.

Una noche esperada por el público de la Quinta Vergara que contará con las presentaciones de Juanes, la comediante Asskha Sumathra y la banda de cumbia argentina, Ke Personajes.

Sin embargo, a minutos de que comenzara la transmisión, a través de X surgieron las primeras críticas por parte de los internautas hacia la animación de Rafa Araneda y el inicio del certamen viñamarino.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Mira acá las críticas que surgieron al inicio de la cuarta noche de Viña 2026

Pifeen al rafa y que se vaya ah #VinaDelMar2026 — Isistar (@IsistarOA) February 26, 2026

25 minutos de relleno innecesario en #VinaDelMar2026 No aprenden — Juan Carlos #ElAtorrante Páez (@jcpaez) February 26, 2026

Quién cresta le dijo al Rafa que es divertido y simpático animando 🤔 #Viña2026#ViñaDelMar2026 — Michi (@de11d3eb87ca4c1) February 26, 2026