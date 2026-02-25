 No le perdonan nada: Las ácidas críticas que se repiten al inicio de la cuarta noche Viña 2026 - Chilevisión
25/02/2026 22:44

No le perdonan nada: Las ácidas críticas que se repiten al inicio de la cuarta noche Viña 2026

Durante la noche de este miércoles inició la cuarta jornada del certamen viñamarino, velada que contará con la participación de Juanes, Asskha Sumathra y Ke Personajes.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles comenzó la cuarta jornada de la edición 65.ª del Festival de Viña del Mar 2026 y en redes sociales los usuarios nuevamente no perdonaron en la apertura. 

Una noche esperada por el público de la Quinta Vergara que contará con las presentaciones de Juanes, la comediante Asskha Sumathra y la banda de cumbia argentina, Ke Personajes

Sin embargo, a minutos de que comenzara la transmisión, a través de X surgieron las primeras críticas por parte de los internautas hacia la animación de Rafa Araneda y el inicio del certamen viñamarino. 

Mira acá las críticas que surgieron al inicio de la cuarta noche de Viña 2026

Cambio de hora 2026: Cuándo empieza el horario de invierno y qué hacer con tu reloj

