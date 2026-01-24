Ley 40 horas: Cómo modificar tu horario laboral para cuidar a tu hijo o hija - Chilevisión

Una de las medidas que implementa la nueva ley laboral es el adelanto o atraso del ingreso al lugar de trabajo, pudiendo modificarlo hasta una hora como máximo. Entérate de todos los detalles del beneficio.

Con el avance de la implementación gradual de la Ley 40 horas, uno de los beneficios desconocidos de la medida es la posibilidad de adelantar o atrasar el inicio de la jornada laboral para cuidar a un hijo o hija.

Con la intención de mejorar y facilitar la responsabilidad parental de los trabajadores, la legislación permite la flexibilización del horario con el fin de responder en las labores personales del empleado.

Para los interesados en conocer todos los beneficios que conlleva la ley, estos son requisitos para optar a la flexibilización horaria en el trabajo.

Requisitos para adelantar o atrasar la jornada laboral para cuidar a un hijo/a

Según lo informado en ChileAtiende, los trabajadores SÍ pueden adelantar o atrasar el ingreso a su jornada laboral siempre y cuando:

El hijo o hija tenga hasta 12 años.

El contrato esté regulado por el Código del Trabajo.

Sea para modificar el inicio de la jornada laboral hasta en 1 hora.

Además, el o la trabajadora debe entregar a su empleador el certificado de nacimiento del niño o la sentencia que le otorgue el cuidado personal del menor.

Por otro lado, en caso de que se cumpla con todos los requisitos que establece la ley, el empleador no puede negarse a dicho beneficio entregado por la Ley 40 horas.