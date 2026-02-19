Allanan domicilios de exejecutivos de Codelco en investigación por tragedia en El Teniente - Chilevisión

PDI registró domicilios de dos de los tres altos directivos, desvinculados la semana pasada, e incautó dispositivos electrónicos, los que ahora serán periciados.

En las últimas horas, la Fiscalía realizó una serie de diligencias relativas a esclarecer eventuales responsabilidades penales en la tragedia ocurrida en la División El Teniente Codelco, en la región de O'Higgins, en julio pasado.

El Ministerio Público lleva adelante indagatorias como parte de la investigación por presunto cuasidelito de homicidio en la muerte de seis trabajadores.

Desde Policía de Investigaciones indicaron que el operativo constó principalmente de allanamientos, los que se desarrollaron tanto en Santiago como en Rancagua.

Así, se dio "cumplimiento a dos órdenes de entrada y registros a domicilios particulares de imputados, los cuales fueron desvinculados el día viernes de la empresa Codelco".

Lo anterior, señaló la PDI, permitió la incautación de diversas especies, como celulares y computadores, los que ahora serán periciados en el Laboratorio de Criminalística.

En ese sentido, desde la institución añadieron que la remoción de los directivos, concretada el pasado viernes, "agilizó las diligencias que ya estaban coordinadas con el Ministerio Público".