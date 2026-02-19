“Ha concluido de manera definitiva”: Aseguran que Pamela Díaz y Felipe Kast terminaron su relación - Chilevisión

La "Fiera" no asistió a su trabajo y aumentaron los rumores sobre el quiebre de la pareja, que mantenía una relación desde hace más de un año.

En las últimas horas se dio a conocer una noticia que impactó a la farandula nacional y donde los protagonistas son Pamela Díaz y Felipe Kast.

Esto porque aseguraron que la "Fiera" y el senador habrían terminado de manera definitiva su relación sentimental, la cual mantenían desde hace más de un año.

En el programa "Que te lo digo" de Zona Latina se informó que la pareja ya no estaría junta y entregaron detalles de la separación.

"Ha concluido de manera definitiva"

El periodista Sergio Rojas en el mencionado programa afirmó: "Hoy (miércoles) Pamela se ausentó de su lugar de trabajo, tenemos entendido que la razón es porque está viviendo uno de sus peores momentos".

"Nos indican fuentes muy poderosas que Pamela Díaz habría terminado su relación con el señor Kast", para luego agregar: "Confirmamos que el noviazgo de Pamela Díaz y Felipe Kast ha concluido de manera definitiva".

Por el momento, ni la comunicadora ni el político se han referido a este tema.