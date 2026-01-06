 “Tremenda mujer”: Felipe Kast compartió fotos inéditas con Pamela Díaz y sorprendió con declaración de amor - Chilevisión
06/01/2026 14:29

“Tremenda mujer”: Felipe Kast compartió fotos inéditas con Pamela Díaz y sorprendió con declaración de amor

Esta es la primera vez que el senador y la comunicadora muestran un poco más sobre su relación, dado que han mantenido un perfil más bajo desde que confirmaron el romance.

Publicado por CHV Noticias

Felipe Kast sorprendió en redes sociales tras responder a los comentarios de los internautas con potentes declaraciones de amor hacia Pamela Díaz.

El senador había compartido una serie de fotos inéditas con Pamela, su familia, amigos e hijos como parte de un recuento de su año 2025; sin embargo, fueron sus respuestas a los comentarios las que se viralizaron.

¿Qué dijo Felipe Kast sobre Pamela Díaz?

"Gracias totales 2025. Se cierra un ciclo importante y muy regalado de mi vida", escribió Kast en el carrusel de fotos de su cuenta de Instagram.

Uno de los internautas escribió que Pamela Díaz era "hermosa" y Felipe contestó: "La mejor", mientras que en otro comentario, Kast expuso que su pareja es una "tremenda mujer".

"Hermosa pareja, se ven muy felices y con mucho amor con mi Pamela Díaz. Les deseo lo mejor", señaló otra seguidora, a lo que el senador sentenció: "Gracias por la buena onda".

Esta es la primera vez que uno de los dos decide exponer ciertos momentos que han vivido juntos, dado que desde el inicio de su relación, tanto Felipe Kast como Pamela Díaz han mantenido un bajo perfil, con contadas apariciones en eventos sociales.

Revisa la publicación de Instagram:

