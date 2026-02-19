“Es una falta de respeto”: Pdte. Boric visita Rapa Nui en medio de tensión y manifestaciones en su contra - Chilevisión

El presidente Gabriel Boric aterrizó por primera vez en Rapa Nui, donde las autoridades locales criticaron su viaje a solo tres semanas de dejar el cargo. De hecho, se había convocado una manifestación en su contra en el aeropuerto de Mataveri, donde había lienzos en contra del mandatario. "Ha tenido más de tres años para poder solucionar los problemas de nuestro pueblo", dijo un poblador, mientras que otro manifestante señaló: "Venir a Rapa Nui en el momento en que se está yendo es una falta de respeto...".