 Cierre de Paso Los Libertadores comienza este jueves: Encontraron posible mosquito portador de dengue - Chilevisión
19/02/2026 07:42

Cierre de Paso Los Libertadores comienza este jueves: Encontraron posible mosquito portador de dengue

El paso fronterizo suspenderá el tránsito a lo menos por 24 horas, según informaron Pasos Fronterizos.

Publicado por Josefina Vera

La Seremi de Salud anunció para este jueves 19 de febrero, el cierre del Complejo Fronterizo Los Libertadores tras el aviso de la presencia de un mosquito sospechoso de portar el dengue.

La medida de protección permitirá la aplicación química de un producto para eliminar cualquier posible mosquito infectado, por lo que se suspenderá totalmente el tránsito tanto en el lado chileno como en Argentina.

"Se comunica a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor, que por decisión de la coordinación Chilena, previo acuerdo con la coordinación Argentina se procederá al cierre temporal de este paso fronterizo debido a aplicación química en contexto de hallazgo de ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes Aegyptis, por parte del Ministerio de Salud", especificaron desde el complejo fronterizo.

Cuánto tiempo estará cerrado el Paso Los Libertadores

De acuerdo con el post de Pasos Fronterizos en X, el tránsito se suspenderá en Guardia Vieja (en Chile) y en Uspallata (en Argentina), a partir del jueves 19 de febrero de 2026 desde las 10:00 horas.

Sobre la misma, el túnel internacional estará cerrado a partir de las 12:00 horas del mismo día.

Respecto a la reapertura del paso fronterizo, se espera que ya esté en funcionamiento el viernes 20 de febrero de 2026 a las 12:00 horas.

