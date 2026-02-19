 Princesa Alba revela cuál será la temática de su vestido para Viña 2026: “Vamos a seguir sorprendiendo” - Chilevisión
19/02/2026 12:46

Princesa Alba revela cuál será la temática de su vestido para Viña 2026: “Vamos a seguir sorprendiendo”

La cantante había llamado la atención en ediciones pasadas con icónicas representaciones de los glaciares chilenos y de digüeñes. Este año mantendrá la referencia de flora y fauna.

Publicado por Josefina Vera

Princesa Alba compartió en sus redes sociales que ya se decidió sobre su performance en la Gala de Viña 2026 y mantendrá la temática de flora y fauna chilena.

Por tercer año consecutivo, la exparticipante de Fiebre de Baile rendirá honor a Chile y espera sorprender de la misma forma que lo hizo cuando se vistió como un glaciar y como un digüeñe.

La temática de Pricesa Alba para Viña 2026

Luego de preguntar a sus seguidores por ideas para su vestido y que le indicaran que se podía vestir de jaiba, pastel de choclo o humita. 

"Este año van a ser los humedales", reveló la artista, detallando que llevan dos meses trabajando en la idea junto al diseñador chileno, Diego Cajas, el encargado de vestir a Lady Gaga en su aparición en el Super bowl 2026.

Ante esta revelación, más de 300 personas salieron a felicitar a Trinidad por su conciencia ambiental de querer mostrar parte del país en un evento de tal magnitud.

"Eres tan icónica, consciente y sobre todo, artística", "princesa ecosistémica" y "humedales porque danza bajo la lluvia y aquadance", le comentaron algunos seguidores.

