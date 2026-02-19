 Miguel de la Fuente sorprende con beso y mensaje a Vale Roth: “Gran mamá, compañera y pareja” - Chilevisión
19/02/2026 14:02

Miguel de la Fuente sorprende con beso y mensaje a Vale Roth: “Gran mamá, compañera y pareja”

Durante el cumpleaños de la bailarina, el dentista compartió una serie de fotografías juntos e incluso hubo un beso en plena celebración.

Publicado por Josefina Vera

Valentina Roth acaba de cumplir 35 años y lo celebró en familia con sus más cercanos, incluidas sus dos hijas y Miguel de la Fuente.

Sin embargo, pese a la mediática separación, pareciera ser que los enamorados se dieron una nueva oportunidad. A través de fotografías en redes sociales el dentista le dedicó un romántico mensaje en su día.

El saludo de Miguel de la Fuente a Vale Roth

"Feliz cumpleaños a esta gran mamá, compañera y pareja", escribió el odontólogo en sus historias de Instagram junto a un collage de sus años juntos.

Esta frase trajo muchas dudas entre los seguidores de la participante de Fiebre de Baile y es que ellos tuvieron un duro segundo semestre el 2025.

No obstante, para dejar aún más claro que la pareja volvió a estar junta, la misma Valentina compartió en sus historias parte de su cumpleaños en un restaurante.

Si bien en un comienzo se ve a la pareja junto a sus niñas cantando feliz cumpleaños, el festejo terminó con un románico beso, fotografía en la que Roth no hizo más que etiquetar a Miguel.

Desde entonces la pareja no se ha pronunciado al respecto sobre su nuevo comienzo.

