“Un compañero me dijo 'me quemé'”: Trabajadores relatan dramáticos momentos por explosión en Renca - Chilevisión

19/02/2026 13:06

“Un compañero se quemó, fue horrible”: Trabajadores relatan dramáticos momentos por explosión en Renca

CHV Noticias conversó con dos testigos que se encontraban en una empresa ubicada en el sector incendiado. Ambos relataron cómo vivieron los duros momentos durante el siniestro.

Publicado por Catalina Vargas

Dos trabajadores de una empresa ubicada en las cercanías de la explosión que se produjo en Renca, tras un choque de un camión, conversaron en exclusiva con CHV Noticias sobre la fatal tragedia.

El accidente se desencadenó tras la explosión de un camión de gas en un sector empresarial en la comuna del norte de la capital. Entre las víctimas hay al menos cuatro fallecidos y 15 lesionados, según informaron las autoridades.

"Nosotros estábamos trabajando y sentimos una explosión, el cielo se puso naranjo. Un compañero me dijo 'me quemé' y lo único que atiné hacer fue tirarle agua. Fue algo súper fuerte, impactante. Y no fue una solo explosión, fueron mínimo unas 20", relató uno de los testigos. 

Además, agregó que el incendio "fue muy rápido, lo primero que hicimos fue auxiliar a nuestros compañeros. Me escondí, como era un gas, las llamas salían a cada rato por todos lados". 

Por su lado, el otro trabajador de Pepsico contó que "estaba en la parte de bodega colocando la mercadería en camiones. Se sintió la explosión y como que iba a temblar, después se vino una ola de candela. De ahí salí y había muchas llamas y los autos se estaban incendiando".

"Eso es lo que logré a ver porque después corrí hacia adentro a resguardarme, para que no me pasara nada. Un compañero se quemó cuando iba entrando, yo lo medio auxilié. Fue horrible", añadió.

