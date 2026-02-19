 Revelan complejo estado de heridos por tragedia en Renca: Aún no pueden identificarlos a todos - Chilevisión
19/02/2026 17:48

Revelan complejo estado de heridos por tragedia en Renca: Aún no pueden identificarlos a todos

El subdirector médico de la ex Posta Central informó el estado de los lesionados, revelando que cinco de al menos 17 fueron trasladados por otros medios y no por ambulancias.

Publicado por Catalina Vargas

Se presume que el fatal incendio en Renca, provocado por el choque de un camión de gas, dejó cuatro fallecidos y alrededor de 20 heridos. Aunque la cifra aún no está confirmada, al menos 17 personas tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales. 

Dos víctimas se encuentran en riesgo vital con vías respiratorias comprometidas y altos porcentajes de sus cuerpos quemados. Una de ellas se encuentra en pabellón en el Hospital Félix Bulnes en la comuna de Quinta Normal. La otra, en la ex Posta Central.

Ambas víctimas no han podido ser identificadas, "por lo que enviamos copia de su huella dactilar al Registro Civil para que nos ayude, y contactar a la familia" afirmó Jorge Ibáñez, el subdirector médico del recinto mencionado, sobre su paciente.

"Está en estándar de UCI, en el servicio de urgencias, manteniendo todos los cuidados que requiere este tipo de quemaduras", agregó. Además, mencionó que en sus dependencias hay otro paciente más, en estado grave pero fuera de riesgo vital.

En total, según comentó Ibáñez, hay once heridos más en las mismas condiciones. "Han sido trasladados por el SAMU, y otros por Bomberos y Carabineros a distintos centros asistenciales", reveló.

Son cinco personas lesionadas las que fueron trasladadas por otros medios y no por ambulancias. Algunos a la Posta Central y otros a recintos médicos, como la Clínica Dávila, la Clínica Indisa y el SAR de Renca.

