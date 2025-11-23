 Pago inicia en enero: ¿Quiénes reciben compensación por diferencia de expectativa de vida para las mujeres? - Chilevisión
23/11/2025 11:47

Pago inicia en enero: ¿Quiénes reciben compensación por diferencia de expectativa de vida para las mujeres?

La Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida para las mujeres es un beneficio que se otorga como una pensión (similar a una renta vitalicia) calculada en Unidades de Fomento (UF) a mujeres pensionadas, con el objetivo de complementar su pensión.

Con este beneficio se busca reducir las desigualdades en los montos de pensiones que reciben hombres y mujeres.

Cabe señalar que debido a las diferencias en las tasas de mortalidad que se aplican para el cálculo de estas, se estima que las mujeres tienen una mayor expectativa de vida y, por ello, más años a financiar con sus ahorros previsionales.

¿Quiénes pueden acceder a la Compensación por diferencia de Expectativa de Vida para las mujeres?

Este beneficio está dirigido a mujeres de 65 años o más que hayan cotizado yreciban o hayan recibido una pensión de vejez o invalidez como titulares de una AFP o compañía de seguros de vida.

Deben estar afiliadas y tener al menos una cotización en el Seguro Social que se destina al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) antes de cumplir 50 años.

¿Cuándo se paga y cómo se postula al beneficio?

El pago de la compensación comenzará en enero de 2026 y no requiere postulación. Al pensionarte y cumplir con los requisitos, recibirás el beneficio automáticamente.

