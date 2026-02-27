“Apoyaste abiertamente...”: Excomandante en jefe de la Armada apuntó contra Mon Laferte tras Viña 2026 - Chilevisión

El almirante en retiro y excomandante en Jefe de la Armada, Edmundo González, primero felicitó a la cantautora por su espectáculo. Luego, en la misma publicación, recordó su apoyo a lo que el definió como "quiebre institucional".

Edmundo González, almirante en retiro y excomandante en Jefe de la Armada de Chile, se refirió al show de Mon Laferte en el Festival de Viña 2026 y criticó a la artista por haber alzado la voz en 2019 en apoyo al denominado estallido social.

Mediante su cuenta de X, en primer lugar el marino felicitó a la cantautora por su espectáculo, destacando los dos galardones que recibió en el escenario de la Quinta Vergara.

"Me alegro que hayas triunfado como artista hoy, Mon Laferte", comenzó diciendo.

"En el Festival de Viña del Mar, con los máximos galardones posibles para un artista", continuó.

Acto seguido, y tras su reconocimiento, apuntó a la viñamarina por haber apoyado lo que, en sus palabras, fue un "quiebre institucional", en referencia a las manifestaciones sociales que marcaron el inicio de esta década.

"Pero no puedo olvidar que, como persona, apoyaste abiertamente el quiebre institucional de la democracia chilena, aquella fatídica noche del 12 de noviembre de 2019, en el mal llamado 'estallido social'", comentó González.

La publicación acumula cerca de 80 mil visualizaciones, mil "likes" y desató cientos de reacciones en la plataforma, con opiniones divididas defendiendo a la cantautora, y otros con mensajes de apoyo al retirado almirante.