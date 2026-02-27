Municipalidad de Peñalolén desvincula a 22 funcionarios por uso irregular de licencias médicas - Chilevisión

Tras la revisión de antecedentes, el municipio concluyó los procesos disciplinarios que derivaron en el término de la relación laboral de funcionarios por el uso indebido de licencias médicas.

En el marco de los antecedentes dados a conocer a nivel nacional por la Contraloría General de la República respecto al uso irregular de licencias médicas en el sector público, la Municipalidad de Peñalolén llevó a cabo la desvinculación de 22 funcionarios y funcionarias, tras la conclusión de los respectivos procesos administrativos.

Luego de que el organismo contralor detectara casos de funcionarios públicos que habrían incumplido el reposo médico, incluyendo viajes y otras actividades incompatibles con una licencia, el municipio instruyó sumarios administrativos en mayo de 2025, con el fin de determinar eventuales responsabilidades.

Como resultado de las investigaciones realizadas, se determinó la destitución de 22 funcionarios. De ellos, cinco pertenecían directamente a la Municipalidad y 17 a la Corporación Municipal de Salud y Educación. En todos los casos se acreditaron incumplimientos graves a la normativa vigente y al principio de probidad administrativa, al constatarse viajes al extranjero y asistencia a casinos mientras se encontraban con licencia médica.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, afirmó que “como municipio tenemos el deber de actuar con firmeza frente a cualquier vulneración a la confianza pública. La probidad y la transparencia son pilares fundamentales del servicio público, y cuando estos principios se transgreden, corresponde aplicar las sanciones que establece la ley”.

La autoridad comunal agregó que “nuestro compromiso es con los vecinos de Peñalolén. Cada recurso municipal debe estar al servicio de la comunidad y no de intereses personales. Una gestión eficiente requiere estándares éticos claros y decisiones responsables, aunque sean difíciles”.