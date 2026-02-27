El segundo caso en una noche: Camión se incendió y dejó una persona muerta en la Ruta 5 Norte en Ovalle - Chilevisión

Durante la madrugada de este viernes, un camión que transportaba cemento chocó con otro vehículo del mismo tipo que se encontraba estacionado en la Ruta 5 Norte en dirección al sur en Ovalle. El primer vehículo de carga se incendió debido al impacto y su conductor murió en el lugar. Este es el segundo episodio que se registra durante la noche. En las últimas horas, en la Ruta 5 a la altura de la comuna de San Bernardo, un camión tolva se incendió y su conductor logró escapar antes de la explosión.