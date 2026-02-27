 Sismo sacudió a los habitantes de la región de Tarapacá: Revisa el epicentro y la magnitud - Chilevisión
27/02/2026 08:18

Sismo sacudió a los habitantes de la región de Tarapacá: Revisa el epicentro y la magnitud

Senapred está evaluando la afectación a personas, infraestructura y servicios básicos,

Durante la madrugada de este viernes se produjo un sismo que despertó a los habitantes de la ciudad de Patache, ubicada en la comuna de Iquique en la región de Tarapacá.

Según indicó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a las 03:27 horas y tuvo una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.

Los antecedentes del sismo en Patache

En esa misma línea, la institución detalló que el movimiento telúrico se ubicó 35 kilómetros al sureste de Patache y tuvo una profundidad de 55 kilómetros.

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que aún continúa evaluando la afectación del sismo a personas, infraestructura o servicios básicos.

Finalmente, en cuanto a las intensidades en la escala de Mercalli, esto es lo que señala el reporte:

  • Pozo Almonte: IV.
  • Iquique: III.
  • El Loa: III.
  • Pica: III.

Revisa las publicaciones de X:

