“Un verano a toda r...”: Karol Dance causó revuelo tras publicar fotografía completamente desnudo en redes - Chilevisión

27/02/2026 13:35

“Un verano a toda r...”: Karol Dance causó revuelo tras publicar fotografía completamente desnudo en redes

Aunque se trata de una imagen antigua que data de 2016, la publicación generó opiniones divididas entre sus seguidores.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, Karol Dance generó polémica en redes sociales tras republicar una imagen donde aparece completamente desnudo, que fue tomada en el año 2016.

La fotografía es del tiempo en el que el animador tenía una relación sentimental con Catalina Vallejos, quien habría tomado el registro durante un viaje a Tailandia.

¿Qué pasó con Karol Dance?

"Llegamos al último jueves de febrero. Hay veranos inolvidables e inviernos que preferiríamos borrar, pero cada estación llega a enseñarnos algo: a soltar, a resistir, a empezar de nuevo", escribió Karol en la publicación.

En esa misma línea, agregó: "Ese verano me encontró sin capas, sin excusas, mirando al horizonte y entendiendo que todo, lo bueno y lo difícil, también me estaba preparando para avanzar. Un verano a toda r...".

La fotografía generó comentarios divididos entre sus seguidores. Mientras había personas que elogiaron la toma, otros señalaron: "¿En serio? ¿Me está h...?", "¿Esto se permite en Instagram?, "¿Cómo desveo esto?", "No quería ver esto" y "Lo último que quería ver", son algunas de las reacciones.

Cabe destacar que la fotografía superó los 1.500 comentarios en 15 horas y Karol se dio el tiempo de dar "me gusta" a la mayoría de ellos.

REVISA LA PUBLICACIÓN DE INSTAGRAM:

